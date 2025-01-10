С пляжей в станице Благовещенской вывезли 5,5 тысячи тонн загрязненного грунта

Более 5,5 тыс. т замазученного грунта вывезли с пляжей в районе станицы Благовещенской на специальный полигон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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С начала работ по ликвидации последствий выброса мазута на участок направили около 100 человек и более 40 единиц техники. Загрязненный грунт убирали поэтапно, локализуя очаги разлива и собирая замазученный песок.

На полигоне проведут очистку и утилизацию замазученного грунта. На территории работают около 50 человек и 30 единиц техники.

Алина Зорина