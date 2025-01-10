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В 2025 году объем господдержки АПК Адыгеи увеличат в полтора раза

Агропромышленный комплекс Адыгеи получит 728,9 млн руб. господдержки в 2025 году, что на 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году объем финансирования составлял 503 млн руб, а в этом году запланировано увеличение до 728,9 млн руб. Основная часть средств будет направлена на развитие производства плодово-ягодных культур, поддержку молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства, сельскохозяйственного страхования, а также на поддержку малых форм хозяйствования.

Также предусмотрены меры по поддержке племенного животноводства, сельскохозяйственного страхования и малых форм хозяйствования.

Нурий Бзасежев

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