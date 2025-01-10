Ева Власова, «Дачники» и фильм «Четыре четверти»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты оркестра Cagmo с саундтреками Людовико Эйнауди, певиц Евы Власовой и «Элли на маковом поле», а также выступление группы «Новый Ариэль». В театрах представят спектакли «Черный апельсин», «Кто такой мсье Шмитт?» и «Дачники». На выставках покажут печатную графику и фотографии из российских колоний 90-х годов. В кинотеатрах — фильмы «Четыре четверти», «Шаман» и «Питомец Юрского периода».

Концерты

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Во Дворце культуры железнодорожников 11 января выступит оркестр Cagmo с программой «Саундтреки Эйнауди при свечах». Коллектив исполнит знаменитые саундтреки итальянского композитора Людовико Эйнауди. Многим они известны по фильмам «1+1», «Черный лебедь», «Это – Англия», «Земля кочевников» и многим другим. Особенностью концерта станет исполнение музыки при свечах. Стоимость билета – от 2,1 до 4,9 тыс. руб. 6+.

В «Центре международной торговли» 11 января пройдет сольный концерт певицы Евы Власовой. В рамках своего выступления Ева Власова исполнит песни «Танцуй вопреки», «Не вариант», «Ты счастлива», «Розовый фламинго» и другие хиты. Стоимость билета – от 2 тыс. до 5,5 тыс. руб. 12+.

В клубе Ozz 17 января пройдет концерт певицы, выступающей под псевдонимом «Элли на маковом поле». Она исполняет музыку в жанре инди-поп, выпустила три альбома и синглы. Стоимость билета – от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 12+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 17 января состоится концерт группы «Новый Ариэль». Мероприятие организовано в честь 75-летия руководителя группы Виталия Ярушина. В программу включены такие песни, как «Зимы и весны», «Обращение к России», «На острове Буяне», «Заповедные места», «Жалость», «Леночка», «Одиноко» и другие. Стоимость билета – от 900 до 1,8 тыс. руб. 6+.

Спектакли

В Молодежном театре 12 января пройдет спектакль «Черный апельсин» по одноименной пьесе российского драматурга Даны Сидерос. Во время урока школьники наблюдают за тем, как из окна дома напротив падает старушка. Все похоже на картину из фильма, однако 12-летние дети чувствуют, что в реальности это выглядит совсем иначе. Теперь они вовлечены в настоящую жизнь, где помимо друзей и игр существует старость, смертельные болезни и одиночество. Стоимость билета – 800 руб. 12+.

В Камерном театре 15-16 января покажут новый спектакль «Кто такой мсье Шмитт?». Он создан по мотивам пьесы Себастьяна Тьери, рассказывающей о семейной благополучной паре, жизнь которой резко меняется с появлением загадочного незнакомца. Внезапно герои попадают в странное путешествие из Парижа в Люксембург, где все видят в них семью Шмиттов. Стоимость билета – от 500 до 2 тыс. руб. Возрастное ограничение 16+.

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В театре драмы имени Наума Орлова 16 января представят спектакль «Дачники» по одноименной пьесе Максима Горького. Это история о фабричных рабочих и их семьях, жизнь, быт и разговоры которых неразрывно связаны с фабрикой. Стоимость билета – от 300 до 1,5 тыс. руб. 16+.

Выставки

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В Челябинском центре искусств открылась выставка «Отчетка IV» студии печатной графики «Печка». На ней представлены графические листы в технике «ручной трафарет», офорт, линогравюра, ксилография, гравюра на картоне, зины и экслибрисы. Выставка будет работать до 2 февраля 2025 года. Вход свободный. Возрастного ограничения нет.

В Larisa Depershmidt gallery 14 января открывается выставка «Зона». На ней представят снимки фотографа Сергея Васильева, сделанные в 40 российских тюрьмах в 1990-х годах. На фотографиях отражен быт заключенных в мужских и женских колониях, а акцент сделан на их татуировках. Входной билет – 400 руб. 18+.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 16 января выходит в прокат фильм-мелодрама «Четыре четверти» по сюжету одноименной книги российского писателя Александра Юка. Главная героиня кинокартины Маша переехала в Москву и начала учиться в физико-математической школе на последнем году обучения. Между девушкой и ее одноклассником Женей вспыхивают чувства, однако и одноклассники, и родители ребят против их отношений. Вдвоем школьники пытаются построить уже новую, совсем недетскую жизнь. Главные роли сыграли Анастасия Ермошина и Петр Безменов. 16+.

В кинотеатрах Челябинска с 16 января также появится фильм ужасов «Шаман». К старику-шаману каждый день приходят люди с самыми разными запросами — обрести популярность, приворожить человека, излечить от болезней. Проводнику между людьми и духами теперь, исполнявшему самые злые и ничтожные желания других, теперь необходимо ответить перед высшими силами, однако они не намерены отпускать своего прислужника. Главную роль сыграл Юрий Майнагашев. 16+.

В челябинских кинотеатрах с 16 января также начнут показывать фильм «Питомец Юрского периода. Возвращение домой». На Землю через волшебный портал из страны динозавров попадает маленький динозавр Спайк, чем пытаются воспользоваться киношники, чтобы получить славу и богатство. Об этом узнают брат и сестра Итан и Мэдисон, решающие вернуть Спайка домой. 6+.

Ольга Воробьева