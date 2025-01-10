Челябинское УФАС России признало ненадлежащей рекламу банка ВТБ

Челябинское УФАС России выдало предписание об устранении нарушений партнеру банка ВТБ. Он без согласия абонента рекламировал кредитную организацию по телефону, сообщает пресс-служба антимонопольного веломства.

С заявлением о незаконном распространении рекламы в УФАС обратился житель региона. Ему позвонили из контактного центра партнера банка ВТБ и предложили воспользоваться «…картой от ВТБ банка, картой возможностей...». Однако согласие на получение рекламы от челябинца получено не было, доказательств обратного компания не предоставила. В связи с этим антимонопольный орган признал рекламу незаконной.

Виталина Ярховска