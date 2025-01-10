В Казани началась реставрация исторического здания, построенного в XIX веке, на улице Большая Красная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани началась реставрация исторического дома XIX века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани началась реставрация исторического дома XIX века

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Отмечается, что здание № 49, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, будет восстановлено с сохранением его первозданного вида. Работы включают восстановление фасада и интерьеров парадных помещений. Реставрируются веранды, крыльца, цоколь, деревянный тамбур, кирпичная кладка и кровля. Внутри дома обновят потолки, розетки, обшивку стен, печи и двери.

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана контролирует процесс реставрации. Уже завершен демонтаж позднего тамбура и организовано основание для нового.

Влас Северин