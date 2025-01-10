В мечети Омейядов в Дамаске произошла давка, есть погибшие

Во время пятничной молитвы (джума-намаз) в мечети Омейядов в Дамаске произошла давка. Sky News Arabia сообщает, что погибли как минимум три человека. Переломы и другие травмы получили еще пять человек, в числе которых дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Давка произошла у входных ворот в мечеть. Тяжелораненых пострадавших доставили в больницу. На видео, которые публикуют в соцсетях, видно, что несколько человек лежат без движения. Раненых выносят на руках.

Курдский активист Дилшад Халаф в соцсети X написал, что причиной большого скопления людей в мечети стало видео в TikTok, в котором говорилось о раздаче бесплатной еды во время молитвы. Один из пользователей соцсети X утверждает, что о раздаче еды сообщал видеоблогер и владелец сети ресторанов в Турции Абу Омар.

Мечеть Омейядов — крупнейшая в Сирии и одна из старейших в мире. Джума-намаз — обязательная коллективная молитва у мусульман. Она совершается каждую пятницу в полдень.