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В Башкирии предпринимательнице вынесли приговор за хищение около 2 млн рублей

Мелеузовский районный суд вынес приговор жительнице города за хищение более 1,8 млн руб. под видом установки пластиковых окон, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Подсудимая признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она приговорена к трем годам колонии общего режима.

Установлено, что подсудимая, которая занималась поставкой и монтажом изделий из ПВХ материалов, заключала с жителями Мелеуза, Кумертау, Салавата, Кугарчинского и Федоровского районов договоры на установку пластиковых окон. Не собираясь исполнять обязательства, она получила от 35 пострадавших более 1,8 млн руб., которые присвоила.

Подсудимая не признала вину.

Майя Иванова

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