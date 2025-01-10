В Госдуме опровергли доступ к игровым сервисам только через «Госуслуги»

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин разъяснил детали нового законопроекта, который позволит идентифицировать геймеров. Он подчеркнул, что распространяемая рядом СМИ информация о регистрации пользователей исключительно через «Госуслуги» недостоверная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Законопроект предполагает еще три способа: при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, по биометрии или по номеру телефона... Также еще раз хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок законопроект не содержит»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале. Последний способ уже используют на популярных платформах.

Речь идет о проекте федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Согласно документу, с которым ознакомился «Ъ», идентификацию пользователей должны будут проводить издатели видеоигр. Из закона также следует, что владельцев сервиса распространения обяжут обеспечить техническую возможность для издателей видеоигр информировать пользователей об их содержании. В частности, предлагается сообщать геймерам о том, что игра содержит «бранные слова», изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения.

Подробнее — в материале «Ъ «Игровая представка».