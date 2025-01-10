Свердловские власти увеличили финансирование Сысерти на 2,5 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Сысертского муниципального округа на 2,5 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона. Средства будут направлены на развитие социальной и экономической инфраструктуры округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Увеличение финансирования предусмотрено для развития транспортной инфраструктуры, включая строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, создания объектов теплоснабжения и проектирования очистных сооружений в Сысерти и селе Щелкун. Дополнительные средства выделены на развитие уличного освещения, реконструкцию стадиона «Труд» и создание спортивных площадок.

Кроме того, увеличено финансирование программ по переселению из аварийного жилья, а также на реализацию инвестиционных проектов в промышленности и агрокомплексе. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил, что с 2018 года в рамках программы развития Сысерти проведена реконструкция инженерных сетей, ремонт дорог, центральной больницы, детских садов, созданы центры «Точка роста».

Ранее на территории конноспортивного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково Сысертского района открыли юрточный городок-отель. В районе построили 10 шатров для жилья, в них оборудовали спальные места, санузлы, установили ТВ, отопление и кондиционеры.

Полина Щуцкая