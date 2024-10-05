В Сысертском районе в «Белой лошади» открыли юрточный городок-отель

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии в Сысертском городском округе (Свердловская область) юрточного городка-отеля. Он размещен на территории конноспортивного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково. «Новая локация в пригороде Екатеринбурга станет удобной площадкой для проведения горожанами различных мероприятий и излюбленным местом для отдыха»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Юрточный отель Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (в центре), генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов (справа) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Юрточный отель Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (в центре), генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов (справа) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По данным сайта нацпроектов России, в селе Кадниково планировалось возвести 14 юрт. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», в районе построили 10 шатров для жилья, в них оборудовали спальные места, санузлы, установили ТВ, отопление и кондиционеры. Юрты, запланированные как общее пространство для гостей, еще не построены. Предполагается, что номера будут доступны круглогодично.

В церемонии открытия приняли участие руководители Сысерти, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, областные депутаты, генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов. Был организован концерт с выступлением кыргызских и русских творческих коллективов, работала фотовыставка, посвященная писателю Чингизу Айтматову, предлагалась дегустация национальных блюд.

Василий Алексеев, Николай Яблонский