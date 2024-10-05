Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 22:11

В Сысертском районе в «Белой лошади» открыли юрточный городок-отель

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии в Сысертском городском округе (Свердловская область) юрточного городка-отеля. Он размещен на территории конноспортивного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково. «Новая локация в пригороде Екатеринбурга станет удобной площадкой для проведения горожанами различных мероприятий и излюбленным местом для отдыха»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Предыдущая фотография
Юрточный отель

Юрточный отель

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (в центре), генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов (справа)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (в центре), генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 3

Юрточный отель

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов (в центре), генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По данным сайта нацпроектов России, в селе Кадниково планировалось возвести 14 юрт. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», в районе построили 10 шатров для жилья, в них оборудовали спальные места, санузлы, установили ТВ, отопление и кондиционеры. Юрты, запланированные как общее пространство для гостей, еще не построены. Предполагается, что номера будут доступны круглогодично.

В церемонии открытия приняли участие руководители Сысерти, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, областные депутаты, генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов. Был организован концерт с выступлением кыргызских и русских творческих коллективов, работала фотовыставка, посвященная писателю Чингизу Айтматову, предлагалась дегустация национальных блюд.

Василий Алексеев, Николай Яблонский

Фотогалерея

«Белой лошади» добавили юрт

Предыдущая фотография
Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково (Сысертский городской округ)

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково (Сысертский городской округ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В рамках проекта установлено десять двухместных юрт со всеми удобствами: санузел, телевизор, отопление, кондиционер

В рамках проекта установлено десять двухместных юрт со всеми удобствами: санузел, телевизор, отопление, кондиционер

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие этнокультурного юрточного городка прошло при поддержке Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге

Открытие этнокультурного юрточного городка прошло при поддержке Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов

Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка, посвящённая писателю Чингизу Айтматову

Фотовыставка, посвящённая писателю Чингизу Айтматову

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (слева)

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель Сысертской городской думы, владелец конноспортивного клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев

Председатель Сысертской городской думы, владелец конноспортивного клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление фольклорного коллектива

Выступление фольклорного коллектива

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
1 / 18

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково (Сысертский городской округ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В рамках проекта установлено десять двухместных юрт со всеми удобствами: санузел, телевизор, отопление, кондиционер

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие этнокультурного юрточного городка прошло при поддержке Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фотовыставка, посвящённая писателю Чингизу Айтматову

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Конноспортивный клуб «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка-отеля на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель Сысертской городской думы, владелец конноспортивного клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление фольклорного коллектива

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония открытия этнокультурного юрточного городка на территории загородного клуба «Белая лошадь»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Смотреть

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...