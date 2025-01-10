Минобороны сообщило об отражении четырех контратак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по семи бригадам ВСУ в районе 11 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны России. Вооруженные силы РФ также отразили четыре контратаки.

«Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ… Отражены четыре контратаки противника»,— сообщила пресс-служба Минобороны.

В сообщении ведомства указано, что удары наносились в районах населенных пунктов Викторовка, Замостье, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Русское Поречное.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с августа 2024 года. 6 января Минобороны России сообщало об отражении контратаки ВСУ в направлении поселка Большое Солдатское. Днем ранее, 5 января, военное ведомство отчиталось о пресечении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин.