В Башкирии новогодний интернет-трафик вырос на 15%

В новогодние праздники россияне предпочитали смотреть видео в VK и на «Кинопоиске» и поздравлять друг друга через мессенджеры (в первую очередь, Telegram и WhatsApp). А вот популярность традиционных звонков продолжает снижаться. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже более семи лет. Абоненты все чаще переходят на общение в мессенджерах, коммуникационные возможности которых значительно шире обычной связи. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне традиционного спешат поздравить друг друга.

К примеру, в Башкирии голосовой трафик на абонента за период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в сравнении с аналогичным периодом начала прошлого года сократился на 13%, а объём потребляемого интернет трафика в расчёте на пользователя вырос на 15%.

Самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня прошлого года и до шести часов утра 1 января 2025 по суммарному объему трафика стал Telegram. По сравнению с 2024 годом этот показатель для данного мессенджера вырос почти на 13%. Однако, у идущего вторым WhatsApp, прирост трафика оказался более чем в два раза выше, составив 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодежи Snapchat, специализирующийся на отправке сообщений с прикреплёнными фото и видео и занявший в итоге третье место. Его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стал VK, объем трафика которого увеличился на 35%. Второе место занял TikTok, который официально покинул Россию (+18%). А вот трафик идущих на третьем месте «Одноклассников» упал на 18% по сравнению с прошлым годом.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост объемов трафика. Прирост трафика у видеосервиса VK оставил 145%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.

Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга — YouTube. Его трафик составил всего 4% от первой ночи 2024 года. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным онлайн-кинотеатрам.

Материал предоставлен ПАО «МегаФон»