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Бизнес-эксперт из Уфы проиграла репутационный спор с банком «Точка»

Арбитражный суд Свердловской области отказал уфимскому индивидуальному предпринимателю Илюзе Азнагуловой в удовлетворении иска к банку «Точка». Госпожа Азнагулова просила суд защитить ее деловую репутацию. Предприниматель, как указано на сайте «Азнагулов консталтинг», специализируется на маркетинге и менеджменте в сфере медицины, является бизнес-экспертом в этой области.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года предприниматель открыла счет в «Точке». В июне того же года банк «ограничил истцу доступ к системе банковского обслуживания, при этом запроса документов и разъяснений со стороны ответчика не поступало», отметила Илюза Азнагулова в суде. При попытках третьих лиц перевести на ее счет деньги, им приходило уведомление «о том, что мы неблагонадежный партнер», добавила истец.

В иске предприниматель просила обязать «Точку» восстановить доступ к системе банковского обслуживания и опровергнуть сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, исключив запись о наличии статуса неблагонадежного контрагента.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд отметил, что банк имел право на спорные действия, отнеся предпринимателя «к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций». Детали такого решения банка в материалах дела не конкретизируются. Уведомление о применении санкций было направлено истцу в тот же день, отмечено в решении. При этом, указал суд, Илюза Азнагулова не обращалась в межведомственную комиссию при ЦБ для оспаривания действий банка.

Олег Вахитов

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