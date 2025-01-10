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Трассу Пермь – Екатеринбург перекрыли из-за аварии

Трассу Р-242 Пермь – Екатеринбург перекрыли в районе 231 км из-за ДТП, сообщили в ФКУ «Ураплуправтодор».

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

По трассе пропускают транспорт в режиме реверсивного движения, изначально движение было перекрыто полностью. В качестве возможного пути объезда предлагают путь через поселок Арти. В ведомстве попросили заранее планировать свой маршрут и соблюдать скоростной режим, а также быть внимательными на дороге.

Напомним, на трассе Пермь – Екатеринбург водитель большегруза въехал в опору информационного табло. Часть конструкции упала на дорогу, пострадавших нет.

Анна Капустина

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