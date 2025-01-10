На трассе Пермь — Екатеринбург грузовик повалил на дорогу опору под напряжением

Движение на трассе Пермь — Екатеринбург ограничено в оба направления из-за ДТП, во время которого грузовой автомобиль столкнулся с опорой и повалил ее на дорогу, передают в Госавтоинспекции Свердловской области слова начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых.

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Авария произошла на 231 км возле Нижних Серег. По предварительным данным, водитель большегруза Dong Feng потерял управление и въехал в опору информационного табло, которая упала на проезжую часть, пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. «Объезд данного участка возможен при движении со стороны Екатеринбурга на 286 км через Артинский район с выездом обратно на трассу через Красноуфимск. Со стороны Перми объезд участка возможен на 184 км через Красноуфимск, также с выездом через Артинский район»,— сообщил полковник Горелых.

По данным ФКУ «Уралуправтодор», упавшая опора находится под напряжением. Ожидается приезд специалистов по обесточиванию, также на место происшествия выехала тяжелая техника для расчистки проезжей части. На данный момент готовится разборка барьера для возобновления движения.

Ирина Пичурина