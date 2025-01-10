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Коммерсантъ FM
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Глава Минобороны Израиля поручил подготовить план разгрома «Хамаса»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил военному командованию подготовить план «полного разгрома» «Хамаса» в секторе Газа, если к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа израильских заложников не освободят. Этот вопрос обсуждался на совещании с участием израильского армейского командования 9 января.

Исраэль Кац

Исраэль Кац

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Исраэль Кац

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Мы не должны быть втянуты в войну на истощение, которая обойдется нам очень дорого и не приведет к победе и полному стратегическому разгрому ''Хамаса'' и окончанию войны в Газе»,— сказал Исраэль Кац (цитата по The Times of Israel). По его словам, если сделка по освобождению заложников не будет реализована к моменту вступления Дональда Трампа в должность президента США, необходимо добиться «полного поражения» «Хамаса».

Высшему военному командованию поручено подготовить соответствующий план и учесть детали, которые могут усложнить достижение этой цели. План будет передан на рассмотрение властей для принятия «необходимых решений».

В декабре сообщалось о прогрессе в переговорах по сделке, которая, как писали СМИ, могла быть подписана до конца 2024 года. «Хамас» пошел на серьезные уступки и отказался от требования к Израилю прекратить все боевые действия и полностью вывести войска из сектора Газа. Однако позднее возникли сложности с согласованием деталей обмена заложников и палестинских заключенных. Израиль и США обвинили палестинских боевиков в отказе от договоренностей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Противники Израиля проявили сговорчивость».

Лусине Баласян

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