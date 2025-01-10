В начале года спрос на отдых в Краснодарском крае в июне вырос на 55%

Во время новогодних праздников россияне планировали летний отдых в регионах России. Одним из лидеров по бронированиям стал Краснодарский край, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор». Фото: пресс-служба «Розы Хутор».

По данным платформы Travelline, за первые недели января спрос на отдых в регионе в июне вырос на 55%, а в июле — на 33%. Особенно популярным направлением оказался Туапсе: количество бронирований на июнь увеличилось на 375%, а на июль — на 500%.

Спрос на июнь в Геленджике вырос на 57%. Сочи и Адлер показали прирост в 15–20%.

Крым также оказался в списке востребованных летних направлений. Спрос на отдых в июне вырос почти втрое (на 177%), а в июле — на 132%. Ялта и Алушта увеличили бронирования более чем в два раза, Коктебель — почти в пять раз.

Абсолютный рекорд установил Севастополь: спрос на весенне-летний отдых вырос на 80%, а в июне-июле — в три-пять раз. При этом средний рост цен по Крыму составил 18–20%, в Севастополе показатель оказался немного выше.

В рейтинг регионов для летних путешествий также вошли: Москва и область (40% от всех бронирований), Санкт-Петербург (10%), Новосибирская и Свердловская области.

Нурий Бзасежев