Экс-главу района Приангарья осудят за халатность при отлове бездомных собак

Бывшему главе Тайшетского района Иркутской области предъявлены обвинения в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) при организации отлова бездомных собак. Чиновнику грозит арест до трех месяцев, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно версии правоохранителей, с января 2023-го по апрель 2024 года фигурант дела «не организовал и не контролировал работу администрации Тайшетского района по отлову безнадзорных животных». Кроме того, считают следователи, он не принял меры, направленные на дополнительное финансирование этих мероприятий. Всего на эти цели из бюджета региона было выделено 2,5 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве. Действия чиновника привели к тому, что на территории района Приангарья возникла угроза безопасности местных жителей.

За указанный период от нападения собак в Тайшетском районе пострадали 58 человек, из которых 30 несовершеннолетние. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в областной прокуратуре, на данный момент иски поданы в защиту прав шести детей, чьи законные представители дали на это согласие.

Александра Стрелкова