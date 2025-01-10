Замглавы Ноябрьска назначили Светлану Фатееву

Заместителем главы администрации Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) назначили Светлану Фатееву. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Госпожа Фатеева будет курировать вопросы образования, социальной защиты населения и здравоохранения. Она окончила Омский государственный университет по специальности «биология», с 1994 года работает в сфере муниципального управления. С 1999 года Светлана Фатеева работала в департаменте образования администрации города Ноябрьска, в 2017 году возглавила его.

Ранее начальником управления молодежной политики и туризма в Ноябрьске стала Алена Олейник. Она работает в сфере молодежной политики Ноябрьска с 2007 года.

Анна Капустина