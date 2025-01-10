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В Казани за ночь вывезли более 3,2 тыс. тонн снега

В ночь на 10 января из Казани вывезли 3,2 тыс. тонн снега. Днем на уборку выйдут 571 рабочий и 329 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Дороги обработали противогололедными материалами: использовали 167,9 т реагента и 451,7 т песко-соляной смеси. В работах участвовали 366 единиц техники и 89 рабочих. С начала зимы из Казани вывезли более 132,5 тыс. тонн снега.

Днем ранее в Казани задействовали 313 единиц специальной техники и 526 дорожных рабочих для очистки улиц от снега.

Влас Северин

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