В Набережных Челнах задержали мужчину, похитившего 20 пистолетов и мачете

В Набережных Челнах задержали нетрезвого мужчину, подозреваемого в совершении грабежа из оружейного магазина. Он вынес 20 пистолетов и мачете. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Татарстан.

Инцидент произошел около 11 часов вечера в торговом центре на проспекте Сююмбике. Мужчина успел вытащить из кассы наличные деньги, а также похитить 20 пневматических пистолетов, мачете и другие товары на сумму свыше 204 тыс. руб. Когда охранник попытался его задержать, преступник угрожал ему пистолетом, а затем бросил сумку с украденным, разбил ножом окно и сбежал на улицу.

Мужчина бросил сумку с украденным и выбежал на улицу, разбив окно. Охрана вызвала полицию, и вскоре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на остановке общественного транспорта. Задержанный, 2006 г. р., признался в совершении преступления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Влас Северин