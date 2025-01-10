В Анапе повара ежедневно обеспечивают питанием более 900 ликвидаторов ЧС

На Центральном пляже Анапы развернули «кулинарный штаб» предприятия «Курорты Анапы». Повара уже несколько дней готовят для волонтеров горячие обеды, доставляя их в разные рабочие зоны, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Штаб оборудован современной техникой, включая печь для поддержания температуры блюд. В обеспечении питанием также участвуют местные предприниматели. Маршрут мобильной кухни проходит от улицы Пионерской, 13 до Пионерского пляжа, охватывая 3 км.

В меню ежедневно обновляются супы, борщ, уха, каши, макароны по-флотски, а также десерты.

Нурий Бзасежев