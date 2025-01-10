Чекмагушевский молзавод не смог вернуть Porsche Cayenne

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Чекмагушевский молочный завод» в удовлетворении иска об истребовании Porsche Cayenne GTS из незаконного владения ООО «Едок хлеб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как следует из материалов дела, автомобиль 2015 года выпуска был арендован ответчиком с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года. В 2022 году арбитражный суд Башкирии установил факт прекращения договора аренды между Чекмагушмолзаводом и «Едок хлеб» и обязал бывшего арендатора вернуть автомобиль владельцу. Исполнить решение суда не удалось: в 2023 году Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов по Москве сообщил, что «место нахождения транспортного средства не установлено».

Отказывая в удовлетворении иска, суд отметил, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав: он должен был обратиться в арбитражный суд Башкирии, который в 2022 году обязал вернуть автомобиль молзаводу.

ООО «Чекмагушевский молочный завод» зарегистрировано в марте 2006 года в селе Вавилово Уфимского района. Чекмагушевский молзавод, Дюртюлинский комбинат, управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанское ООО «Сабинский молочный комбинат» входили в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина, который производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». Все компании признаны банкротами.

ООО «Едок хлеб», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Бирске в сентябре 2014 года. В 2022 году компания сменила юридический адрес на московский. Владелец — Диана Мустафина (ранее — Никитина). Финансовой отчетности за 2023 года компания не раскрывает.

Олег Вахитов