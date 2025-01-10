Чекмагушевский молзавод не смог вернуть Porsche Cayenne
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Чекмагушевский молочный завод» в удовлетворении иска об истребовании Porsche Cayenne GTS из незаконного владения ООО «Едок хлеб».
Как следует из материалов дела, автомобиль 2015 года выпуска был арендован ответчиком с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года. В 2022 году арбитражный суд Башкирии установил факт прекращения договора аренды между Чекмагушмолзаводом и «Едок хлеб» и обязал бывшего арендатора вернуть автомобиль владельцу. Исполнить решение суда не удалось: в 2023 году Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов по Москве сообщил, что «место нахождения транспортного средства не установлено».
Отказывая в удовлетворении иска, суд отметил, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав: он должен был обратиться в арбитражный суд Башкирии, который в 2022 году обязал вернуть автомобиль молзаводу.
ООО «Чекмагушевский молочный завод» зарегистрировано в марте 2006 года в селе Вавилово Уфимского района. Чекмагушевский молзавод, Дюртюлинский комбинат, управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанское ООО «Сабинский молочный комбинат» входили в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина, который производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». Все компании признаны банкротами.
ООО «Едок хлеб», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в Бирске в сентябре 2014 года. В 2022 году компания сменила юридический адрес на московский. Владелец — Диана Мустафина (ранее — Никитина). Финансовой отчетности за 2023 года компания не раскрывает.