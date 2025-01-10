Минобрнауки РФ подало иск к Сибирскому научному центру агробиотехнологий РАН

Министерство науки и высшего образования России подало иск к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) на 41 млн руб. Суть претензий федерального ведомства к организации не раскрывается. Заявление поступило в арбитражный суд Новосибирской области 9 января, следует из картотеки дел. Оно пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе научного центра, с иском руководство пока не ознакомилось. В Минобрнауки РФ на момент публикации новости не ответили на запрос издания.

Согласно информации, размещенной на сайте СФНЦА РАН, центр специализируется на проведении фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области ветеринарной медицины, переработки сельхозсырья, земледелия и др. Функции и полномочия учредителя СФНЦА РАН от имени Российской Федерации осуществляет федеральное министерство науки и высшего образования.

Лолита Белова