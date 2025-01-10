В Челябинске из-за потепления закрыли горки в парках и ледовом городке

Горки в челябинском ледовом городке «Остров сокровищ», а также в саду Победы и парке имени Юрия Гагарина временно закрываются 10 января. Причиной стала плюсовая температура воздуха, сообщает управление культуры города.

Отмечается, что сам ледовый городок «Остров сокровищ» в этот день продолжит работу до 23 часов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 10 января в Челябинске также закрылся каток в городском саду имени Александра Пушкина. Согласно прогнозу гидрометцентра, 10 января в Челябинске температура воздуха поднимется до +2°C. Небольшое похолодание до -2°C ожидается с 11 января.