Число погибших при ракетном ударе по Донецку выросло до двух

В результате ракетного удара по Донецку погибли два человека, еще два получили ранения, сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. Глава ДНР Денис Пушилин ранее говорил о двух пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба ГВСУ СКР в Telegram-канале, ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка из РСЗО HIMARS. Там добавили, что в результате атаки были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Денис Пушилин ранее сообщал, что атакованы были города Донецк и Светлодарск. В Донецке под удар попал супермаркет «Молоко» на Шахтерской площади. В Светлодарске, по его информации, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.