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Коммерсантъ FM
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На Урале задержали россиянина за попытку вывезти из страны источник радиации

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали гражданина России по делу о контрабанде источника радиации. Прибор, который он пытался вывезти за границу, используется для проверки работоспособности военного оборудования, сообщили в ФСБ.

«УФСБ России по Челябинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ»,— цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. Преступление наказывается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет.

В ФСБ утверждают, что подозреваемый действовал в интересах одного из государств в Центральной Азии. У него не было документов на вывоз радиационного источника. Идут следственные действия по закреплению доказательной базы, рассказали в управлении.

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