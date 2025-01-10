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Конкурс на должность главы Осы планируется назначить 14 января

Как стало известно «Ъ-Прикамье», внеочередное заседание думы Осинского городского округа запланировано на 14 января. По словам источника, знакомого с ситуацией, в повестке один вопрос — назначение конкурса на должность главы муниципалитета. Предполагаемый состав конкурсной комиссии пока не определен.

Глава Осинского округа Алексей Григорьев.

Глава Осинского округа Алексей Григорьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава Осинского округа Алексей Григорьев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Глава городского округа определяется по результатам конкурса, в ходе которого местные депутаты и представители администрации губернатора Пермского края оценивают программы кандидатов. Претенденты, получившие наиболее высокие оценки, представляются депутатам Осинской думы. Главой становится кандидат, заручившийся поддержкой большинства думцев. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что на новый срок полномочий планирует претендовать Алексей Григорьев, возглавляющий округ с 2020 года. При этом спикером думы и заместителем председателя представительного органа являются оппоненты господина Григорьева — Константин Нефедов и Армен Бежанян.

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