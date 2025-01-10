В Китае резко вырос спрос на «российские» дуриан и колбасу

В последние несколько месяцев в Китае резко вырос спрос на «российские товары», пишет South China Morning Post. В ассортименте есть продукты из дуриана, который в России не растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В числе прочих товаров покупателям предлагают колбасу и шоколад. Утверждается, что все эти продукты прибыли из России. Издание уточняет, что в ближайшее время ажиотаж может снизиться, поскольку потребители не уверены в подлинности происхождения товаров. Импорт российской колбасы в Китай запрещен, а дуриан может расти лишь в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии, но никак не в «суровой евразийской тундре».

Продавцы подобных товаров используют кириллицу, выставляют матрешки и для привлечения внимания покупателей включают в торговых точках песни «Калинка» и «Катюша».

Рост продаж обусловлен улучшением двусторонних торговых связей с Россией. На прошлой неделе в связи с этим началось расследование на одном из рынков в провинции Фуцзянь. Местные власти заявили, что продавец меда ложно маркирует отечественные продукты как импортные, хотя они произведены внутри страны.

Аналогичная история случилась в Пекине, где на рынке закрылся магазин, торгующий якобы российскими товарами. Также более 40 магазинов с поддельными товарами из России обнаружили в Шанхае.