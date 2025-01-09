В Шанхае выявили более 40 магазинов с поддельными товарами из России

Шанхайское управление по регулированию рынка выявило нарушения в работе 47 магазинов с российской продукцией, пишет китайское агентство ECNS. Проверки показали, что большинство таких магазинов работали без необходимых лицензий, а доля импортированных товаров из России в них была слишком низкой.

Некоторые из магазинов носили название «национальные павильоны», что вводило потребителей в заблуждение относительно статуса происхождения товаров. При этом узнаваемые российские бренды были намеренно выставлены в разных частях магазина. Несколько бизнесменов экспортировали товары из Китая в Россию и обратно, чтобы промаркировать продукцию как российскую.

Управление по регулированию рынка Шанхая по итогам проверок ввело меры, требующие от продавцов магазинов вести документацию для проверки происхождения их продукции. Магазины также обязали маркировать товары из разных стран и выставлять их на прилавках раздельно.