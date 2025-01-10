В Тольятти под участки для льготников размежуют 7 гектаров у Жигулевского моря
Администрация Тольятти постановила подготовить за счет бюджетных средств документацию для формирования земельных участков для граждан льготных категорий. Постановление размещено на сайте горадминистрации и подписано и. о. главы города Ильей Сухих.
Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ
Как следует из постановления, площадь подлежащей межеванию территории, находящейся северо-западнее микрорайона Жигулевское море — 7 гектаров.
«Утвердить задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории — проекта межевания территории для формирования земельных участков»,— также говорится в документе.
До утверждения проекта межевания территории департамент градостроительной деятельности должен будет обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством.