Погрузка на СвЖД в 2024 году составила 137,5 млн тонн

В 2024 году погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 137,5 млн тонн, что на 4% меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка на СвЖД снизилась за год на 4% до 137,5 млн тонн

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Погрузка на СвЖД снизилась за год на 4% до 137,5 млн тонн

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в январе-декабре 2024 года на 20% выросла погрузка химических и минеральных удобрений (до 18,4 млн тонн), на 2,6% — лесных грузов (до 1,8 млн тонн), на 2,2% — кокса (до 2,6 млн тонн).

Отрицательную динамику относительно показателей 2023 года показала погрузка:

строительных грузов — 27 млн тонн (-17,2%);

лома черных металлов — 1,9 млн тонн (-13,6%);

черных металлов — 9,3 млн тонн (-12,4%);

цемента — 2,5 млн тонн (-11,8%);

химикатов и соды — 3 млн тонн (-7,4%);

руды железной и марганцевой — 10,4 млн тонн (-6,4%);

руды цветной и серного сырья — 4,6 млн тонн (-3,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 8,9 млн тонн (-1,8%);

нефти и нефтепродуктов — 37,1 млн тонн (-0,4%).

В декабре 2024 года погрузка на СвЖД составила 11,1 млн тонн, что на 7,1% ниже, чем в декабре 2023 года.

Грузооборот на СвЖД за прошлый год составил 204,6 млрд тарифных тонно-км, что на 6,6% ниже показателя 2023 года. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 256,9 млрд тонно-км (-6%).

Анастасия Таначева