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На Кубани за новогодние праздники к врачам обратились 89 тысяч раз

За новогодние и рождественские каникулы медицинские учреждения Краснодарского края приняли более 89 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 29 декабря по 8 января врачи выезжали к пациентам 48 тыс. раз, чаще всего — из-за травм. В больницы доставили около 1 тыс. человек.

Причиной для частых обращений также стали ожоги, в том числе от пиротехники. От запуска салютов пострадал 31 житель Кубани.

Нурий Бзасежев

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