Дорожный подрядчик лишился контракта в Магнитогорске на 644 млн рублей

Управление капитального строительства Магнитогорска заявило об одностороннем отказе от контракта, заключенного с челябинским ООО «Урал-сервис-групп». Дорожный подрядчик за 644 млн руб. должен был ремонтировать и содержать дороги в городе, однако заказчик заявил о неоднократных нарушениях поставщика во время выполнения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Решение об отказе от контракта заказчик принял 24 декабря прошлого года. По его мнению, подрядчик за два года в полном объеме выполнил всего 12 этапов техзадания из 24, которые включают дороги Магнитогорска, нуждающиеся в ремонте. За время действия контракта «Урал-сервис-групп» получил 40 претензий из-за многочисленных нарушений во время выполнения работ и несвоевременного их устранения.

Это уже второй отказ от контракта со стороны управления капстроительства Магнитогорска. Первое было объявлено в мае 2024 года. В том же месяце заказчик изменил решение из-за того, что подрядчик устранил причины претензий.

Исполнение контракта должно было завершиться 31 декабря прошлого года.