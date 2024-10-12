«Баден групп» вложит более 725 млн рублей в термальный курорт у озера Таватуй

Администрация Новоуральска (Свердловская область) и «Баден групп» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил мэр Вячеслав Тюменцев на своей странице «ВКонтакте». Согласном документу, компания намерена вложить более 725 млн руб. в строительство термального курорта на территории базы «Зеленый мыс» и создать 175 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Власти Новоуральска в рамках соглашения отремонтируют водопровод, электросети, дорогу от «Зеленого мыса» до поселка Мурзинка и проведет работу по оздоровлению Верх-Нейвинского пруда (акватория озера Таватуй).

Господин Тюменцев добавил, что в конце 2024 года инвестор обязуется открыть 11-этажное здание, до конца мая 2025 года благоустроить пляж, до апреля 2025 года возвести 52 глэмпинга и к концу 2025 года запустить весь комплекс «Баден-Баден». «В дорожной карте также обозначен ряд мероприятий до 2027 года — это реализация проекта застройки бывшей территории "Детские дачи"»,— добавил мэр.

Напомним, компания Baden Family выкупила санаторий и базу отдыха «Зеленый мыс» на Верх-Нейвинском пруду летом 2021 года. Курорт «Баден-Баден» будет расположен в 4 км от Новоуральска и в 80 км от Екатеринбурга. Компания планирует развивать на территории апарт-отель и строить термальный комплекс.

Василий Алексеев