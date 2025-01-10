В Новосибирской области задержали группу браконьеров, убивших пять косуль

Новосибирские полицейские задержали трех браконьеров, застреливших пять косуль на территории охотничьих угодий в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, в полицию поступил сигнал о незаконной охоте в Куйбышевском районе. В остановленном самоходном транспортном средстве стражи порядка изъяли пять туш косуль, два карабина и патроны.

Водителя и двух пассажиров задержали и доставили в полицейский участок. Разрешительные документы и лицензии на добычу косуль у них отсутствовали. В отношении задержанных, которым от 32 до 50 лет, возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Ущерб, причиненный животному миру Новосибирской области, составил 200 тыс. руб.

Илья Николаев