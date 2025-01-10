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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Алану Марзаеву 22 января

Московский городской суд 22 января рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева на решение Басманного районного суда Москвы, который продлил арест господину Марзаеву до 28 февраля.

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алан Марзаев, с 2022 года курировавший в правительстве Башкирии транспорт, ЖКХ и строительство, был задержан 30 сентября прошлого года. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Алан Марзаев получил от руководства ООО «Дортрансстрой» 37 млн руб. за покровительство и помощь при распределении госконтрактов. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР.

2 октября Басманный суд арестовал обвиняемого на два месяца. 25 ноября защита попыталась обжаловать постановление, однако Мосгорсуд оставил меру пресечения в силе.

28 ноября Басманный суд продлил арест на три месяца. На судебном заседании Алан Марзаев и его защитники просили изменить меру пресечения на залог или домашний арест. Также они заявляли, что уголовное дело носит заказной характер, так как якобы в отношении бывшего чиновника «планировались провокации».

Идэль Гумеров

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