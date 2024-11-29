И. о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву продлили арест на три месяца

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), останется в СИЗО до 28 февраля, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И.о вице-премьера Башкирии Алан Марзаев (в центре)

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ И.о вице-премьера Башкирии Алан Марзаев (в центре)

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Алан Марзаев был задержан 30 сентября. По версии следствия, будучи куратором ЖКХ, строительства и транспорта в региональном правительстве, он получил взятку в размере 37 млн руб. от руководства ООО «Дортрансстрой» за покровительство и помощь при распределении дорожных подрядов. Как сообщила пресс-служба СКР, показания на чиновника дал экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый в получении 5 млн руб. взятки от руководства ООО «Киви».

2 октября Басманный районный суд заключил господина Марзаева под стражу на два месяца. 25 ноября защита не смогла оспорить меру пресечения в Мосгорсуде.

Идэль Гумеров