Водитель сбил жительницу Азова на пешеходном переходе

Вчера, 9 января, в Азове произошло ДТП, в результате которого пострадала девушка 2001 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительным данным, 70-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», допустил наезд на жительницу Азова. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Чехова.

В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП на ул. Стадионная в Ростове получила травмы 74-летняя водитель автомобиля «Киа Рио». По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Джили МК-Кросс» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение.

Анна Анисова