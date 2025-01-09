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В Ростове в ДТП пострадала 74-летняя водитель «Киа Рио»

Утром, 9 января, в районе дома №50 на ул. Стадионная в Ростове произошла авария, в результате которой пострадала 74-летняя водитель автомобиля «Киа Рио». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Джили МК-Кросс» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио».

В результате ДТП пострадала 74-летняя водитель «Киа Рио» и с травмами была доставлена в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на ул. Вселенная, 5 в Северном микрорайоне сотрудники МЧС потушили автомобиль.

Ева Китаева

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