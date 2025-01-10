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Начальником пресс-службы администрации Челябинска назначена Юлия Труднева

В администрации Челябинска начальником управления информационной политики стала Юлия Труднева. Она приступила к работе сегодня, 10 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Юлия Труднева в течение десяти лет работала пресс-секретарем в министерстве финансов Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий начальник пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов уволился, 29 декабря прошлого года состоялся его последний рабочий день в этой должности. Он занимал пост 14 лет.

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