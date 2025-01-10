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С пляжей Кубани вывезли 147 тысяч тонн замазученного песка

В Анапе и Темрюкском районе собрали более 147 тыс. тонн загрязненного мазутом песка. Грунт временно размещают на площадке в хуторе Воскресенском, где сейчас хранится свыше 110 тыс. тонн, сообщает краевой Оперштаб.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

За 9 января самосвалы совершили 478 рейсов. С начала ликвидации ЧС уже утилизировали свыше 37,5 тыс. тонн загрязненного грунта.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил президенту, что основной объем мазута с пляжей Кубани уже собрали.

Нурий Бзасежев

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