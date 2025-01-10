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РАН изучает влияние мазутного загрязнения на побережье Севастополя

Ученые Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН начали исследовать последствия мазутного загрязнения береговой линии Севастополя, связанного с крушением танкеров в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории хемоэкологии Елену Тихонову.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пробы воды, песка и мазута уже взяты и изучаются на предмет разложения вещества и работы бактерий, перерабатывающих нефтепродукты. Исследования также включают мониторинг концентрации вредных веществ, которые в Керченском проливе уже превысили предельно допустимые показатели в 2–2,5 раза.

Ранее специалисты организовали экспедиции в район Керченского пролива, а также участвовали в уборке мазута, достигшего побережья Севастополя. Ученые планируют продолжить мониторинг экосистемы и подготовить прогнозы о ее восстановлении.

Нурий Бзасежев

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