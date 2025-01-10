Обстоятельства отравления пермяков устанавливает отдел по особо важным делам
Расследованием массового заболевания посетителей пекарен «Хлебница» занимается первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю, рассказали знакомые с ситуацией источники. Это подразделение специализируется на расследовании преступлений против личности.
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено 9 января. Это произошло после того, как несколько десятков жителей Перми заболели после употребления салатов, купленных в «Хлебнице». По состоянию на вчерашний день за медицинской помощью обратились более 80 человек. По данным Роспотребнадзора, они заболели сальмонеллезом.
Следователи провели осмотры места происшествия, а также допрашивают сотрудников «Хлебницы» и потерпевших по делу.