ФСБ изъяла сотни пулеметов и автоматов в 40 регионах России

ФСБ сообщила о пресечении преступной деятельности 109 жителей из 40 регионов России, которые причастны к незаконному обороту оружия. Всего было изъято 355 пулеметов, автоматов, гранатометов и других средств огнестрельного поражения.

Согласно пресс-релизу ЦОС ФСБ (есть у «Ъ»), помимо оружия было изъято 35 кг пороха и тротила, а также 94,6 тыс. патронов различного калибра. Пресечена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Рейды ФСБ проходили в том числе в Москве, Новосибирской, Саратовской, Белгородской и Сахалинской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Тыва и Хакасия, ДНР и ЛНР.