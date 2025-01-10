В Ярославле расторгли контракты на благоустройство парков

В Ярославле расторгнуты муниципальные контракты на благоустройство трех парков: Судостроителей, возле ДК «Гамма» и 30-летия Победы в Брагино. Соответствующая информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Судостроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области Парк Судостроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта»,— говорится в карточках контрактов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что решение о расторжении контрактов мэрия приняла в конце декабря, об этом она уведомила подрядную организацию. Основанием для расторжения контрактов с ООО «Ярдорремстрой» назывались несоблюдение сроков благоустройства и невыполнение распоряжений заказчика. Так, парки должны были благоустроить к 1 сентября 2024 года, однако до сих пор не все работы сделаны.

Алла Чижова