Мэрия Ярославля расторгает контракты на благоустройство парков

Власти Ярославля решили расторгнуть контракты с ООО «Ярдорремстрой» на благоустройство трех парков: Судостроителей, возле ДК «Гамма» и 30-летия Победы в Брагино. Решение было принято 28 декабря и опубликовано на портале госзакупок. Основанием для расторжения стали несоблюдение сроков и невыполнение распоряжений заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Судостроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области Парк Судостроителей

Фото: Прокуратура Ярославской области

Контракты предусматривали ремонтные работы и благоустройство, но сроки сдачи объектов были нарушены. Парки должны были быть готовы к 1 сентября 2024 года, однако часть работ до сих пор не выполнена. Решения о расторжении вступают в силу через десять дней после уведомления подрядчика.

«Ярдорремстрой» уже получил значительную часть средств: из общей суммы контрактов в 208,69 млн руб. компания получила 111,03 млн руб. Завершение благоустройства возьмет на себя муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой». «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству парков Судостроителей, 30-летия Победы, скверов около ДК «Гамма» и 950-летия Ярославля завершат в 2025 году.

Антон Голицын