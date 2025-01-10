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Объем дорожного фонда Кубани в 2025 году составит 54 млрд рублей

Объем дорожного фонда Краснодарского края в 2025 году составит 54 млрд руб. На планерном совещании власти региона назвали основные планы по развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также обновлению зеленых зон.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в этом году начнут выполнение программы комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара, которая позволит создать в городе комфортную городскую среду. По всему региону, по словам главы края, планируют благоустроить более 100 парков и скверов. На эти цели власти выделяют около 3 млрд руб. Среди дополнительных работ запланировано строительство и ремонт 38 объектов водоснабжения, 15 объектов газоснабжения и 92 км газопроводов.

Среди проектов дорожных объектов самыми крупными станут строительство обходов станицы Ленинградская и Тимашевска, а также участков и искусственных сооружений Восточного подъезда к Краснодару, реконструкция отрезков автодорог Краснодар — Ейск и Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. Вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что по программе развития краснодарских дорог в ближайшие десять лет власти планируют построить 27 объектов, включая сами дороги, путепроводы и развязки.

«Из них на 17 объектов уже разработана проектно-сметная документация. Общее финансирование из краевого бюджета составит более 150 миллиардов рублей, из которых в этом году будет выделено 3,8 миллиарда рублей»,— отметил господин Пергун.

В 2025 году работы начнут на шести объектах. Так, стартует строительство транспортной развязки, соединяющей в Краснодаре дорогу по улицам Тихорецкой и Володарского, а также реконструкция Западного подъезда к Краснодару и автодороги по улице Красных Партизан на участке от Заполярной до Западного Обхода. Также реконструируют улицу Есенина от Солнечной до Суздальской и путепровод по улице Фадеева через М-4 «Дон». Начнут капремонт Тургеневского моста.

Татьяна Ручкина

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