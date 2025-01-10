В Курганской области проверят информацию о загрязнении стоками реки Тобол

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации СМИ о возможном загрязнении реки Тобол в Кетовском муниципальном округе. Местные жители пожаловались на запах канализационных стоков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Информация о загрязнении реки Тобол в селе Лесниково появилась в группе «Инцидент Курган» социальной сети «ВКонтакте». По данным публикации, местный житель во время прогулки 6 января 2025 года обнаружил несколько канализационных стоков, впадающих в реку.

Меры прокурорского реагирования будут приняты, если в ходе проверки правоохранительные органы выявят нарушения.