В Казани в 2025 году на отдых детей и молодежи выделят более 590 млн рублей

Власти Казани увеличили финансирование детского отдыха в лагерях на 78,5 млн руб. по сравнению с прошлым годом, общий бюджет в этом году составит более 590 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Планируется, что в этом году 48,2 тысячи детей смогут отдохнуть в лагерях Казани, что на 3,6 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Для детей, обладающих творческими способностями и активно участвующих в жизни общества, в загородных лагерях предусмотрены 19,1 тысячи мест. Кроме того, имеется 222 места для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также общее количество лагерей возросло до 173.

Субсидии из бюджета республики возросли до 419 миллионов рублей, что на 54,3 миллиона рублей превышает показатели прошлого года. Увеличение муниципальных субсидий составило 1,4 миллиона рублей, и они достигли суммы в 5,1 миллиона рублей. Также предусмотрено дополнительно 166 миллионов рублей из внебюджетных источников, включая плату родителей, которая возросла на 22,6 миллиона рублей.